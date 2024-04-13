Міноборони оцифрувало дані призовників в усіх регіонах України

У Міністерстві оборони України розповіли про перезапуск електронної системи “Оберіг” та оцифровування даних чоловіків, які можуть бути включені до мобілізації.

Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він заявив, що система “Оберіг” потрібна для цифрового ведення для кожного окремого суб’єкта на всіх етапах мобілізаційної кампанії. У Міноборони заявили, що система інтегрована з податковою, Мін’юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.

Гаврилюк заявив, що на сьогодні зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та столиці України.

“Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу”, – сказав він.