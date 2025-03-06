Міноборони кодифікувало дистанційну систему димопуску вітчизняного виробництва

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва. Оператор може керувати системою із безпечного місця.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації. Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок. Процес активації регулюється залежно від конкретних завдань.

“Оператор може керувати системою із безпечного місця. Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів”, – йдеться в повідомленні.