Міноборони допустило до використання у війську напівавтоматичний дробовик “Сафарі”

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами”, – йдеться у повідомленні.

Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кг.