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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний багатоцільовий транспортер
26 Серпня 2024 19:32
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міноборони
Універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC / Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації й ремонтопридатним у польових умовах”, – йдеться в повідомленні.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки — встановлювати мінні загородження.

Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами.

Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе.


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