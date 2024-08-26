Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний багатоцільовий транспортер

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації й ремонтопридатним у польових умовах”, – йдеться в повідомленні.

Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки — встановлювати мінні загородження.

Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами.

Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе.