Міноборони через Prozorro закупить 4 тисячі дронів DJI Mavic

Агенція оборонних закупівель оголосила другий етап закупівлі безпілотників через систему Prozorro. Опубліковані тендери на закупівлю 3000 дронів типу DJI Mavic 3E та 1000 дронів типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наразі це п’ята частина від 20 000 дронів, які Агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Водночас ці обсяги можуть збільшитися.

Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисячі гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal. Загалом це 597 мільйонів гривень.

Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі дронів. Податися на них можна в будь-який момент.