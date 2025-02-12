Політика

Міністр оборони США вважає “нереалістичним” повернення України на кордони до 2014 року
12 Лютого 2025 16:24
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Міністр оборони США Піт Гегсет / Фото: Secretary of Defense Pete Hegseth
Міністр оборони США Піт Гегсет / Фото: Secretary of Defense Pete Hegseth

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України на кордони до 2014 року є нереалістичним. Про це він сказав під час засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн”.

За його словами, намагання повернути всі території – це “гонитва за ілюзорною метою”, яка лише затягне війну та призведе до нових страждань. Водночас Гегсет запевнив, що Вашингтон підтримує суверенітет України та прагне її процвітання.

Очільник Пентагону також заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним у межах можливих майбутніх переговорів. Він наголосив, що тривалий мир має ґрунтуватися на надійних безпекових гарантіях з боку Європи, але не має перетворитися на чергову угоду за зразком Мінських домовленостей.

При цьому Гегсет наголосив, що США не направлять свої війська в Україну, і відповідальність за забезпечення безпеки має лягти на європейські країни.


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