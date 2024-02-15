Міністр оборони Британії заявив, що НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги

Країни-члени Альянсу повинні надати все, чого потребує Україна, щоб перемогти.

Про це заявив міністр оборони Грант Шеппс у Брюсселі перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО.

«Нам потрібно зробити так, щоб Україна отримала все, що їй потрібно для того, щоб виграти цю війну. Просто недопустимо думати, що Україна може не перемогти чи не переможе», – сказав Шеппс.

Він також додав, що подальша підтримка України буде у фокусі сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО. «Потрібно, щоб цивілізовані країни стояли поряд з Україною й надалі – як це було у перший день вторгнення та перед ним», – підкреслив Шеппс.

Шеппс також наголосив, що Велика Британія, виділила Україні 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників.