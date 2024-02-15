Політика

Міністр оборони Британії заявив, що НАТО має надати Україні все необхідне для перемоги

15 Лютого 2024 14:21
читать на русском →
британія, україна
Грант Шеппс / Facebook

Країни-члени Альянсу повинні надати все, чого потребує Україна, щоб перемогти.

Про це заявив міністр оборони Грант Шеппс у Брюсселі перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО.

«Нам потрібно зробити так, щоб Україна отримала все, що їй потрібно для того, щоб виграти цю війну. Просто недопустимо думати, що Україна може не перемогти чи не переможе», – сказав Шеппс.

Він також додав, що подальша підтримка України буде у фокусі сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО. «Потрібно, щоб цивілізовані країни стояли поряд з Україною й надалі – як це було у перший день вторгнення та перед ним», – підкреслив Шеппс.

Шеппс також наголосив, що Велика Британія, виділила Україні 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2024 14:10

Сирському довіряє лише 40% українців, Залужному – 94% – опитування
15 Лютого 2024 12:56

Постачання та евакуація з Авдіївки ускладнені
15 Лютого 2024 12:16

Зеленський планує візит до Німеччини та Франції 16 лютого 
15 Лютого 2024 11:16

Угорщина заблокувала затвердження чергового пакету санкцій ЄС проти РФ
15 Лютого 2024 10:20

До Авдіївки терміново передислокували Третю окрему штурмову бригаду: ситуація критична 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки