Мінінфраструктури планують розділити на два окремі відомства, – ЗМІ

Фракція “Слуга народу” вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два окремі відомства — Міністерство розвитку громад, територій та Міністерство інфраструктури.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела у фракції.

Таку пропозицію висловили члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з тієї причини, що відомство “провалило регіональну політику”.

Цю ідею, зокрема, підтримав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який також брав участь у засіданні фракції.

Окрім цього, у четвер, 9 травня, парламент планує звільнити чинного очільника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Як пише УП, після цього Кабмін має ухвалити рішення про розділення міністерства. Нове Мінінфраструктури, імовірно, очолить Кубраков, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.