Суспільство

Мінцифри готове до цифрового перепису населення

12 Жовтня 2023 13:18
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мінцифра

Міністерство цифрової трансформації України готове до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Ми уже рік займаємося трансформацією Держстату. По суті, наша задача – перетворити його в IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об’єктивну інформацію для прийняття якісних управлінських рішень», – зазначив Федоров.

За його словами, в Україні вже впроваджена IT-система, яка дозволяє збирати інформацію альтернативними шляхами. За її допомогою у серпні було проведено чотири дослідження, згідно з якими «вдалося зменшити статистику майже на 20% за кількістю людей».

Федоров також зазначив, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.

Але реформа Державної служби статистики триває. У липні 2022 року був ухвалений закон (№2438-IX від 19.07.2022), який дозволяє на першому «нульовому» етапі верифікувати дані через усі базові реєстри.

«Сьогодні у нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через «Дію» в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення», – додав Федоров.


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