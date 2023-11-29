Міфи про ігрові автомати: правда чи вигадка?

Навколо ігрових автоматів завжди було багато міфів. У цій статті ми підсумували для вас, які з них правдиві, які ні, та що ще вам потрібно знати про слоти та взагалі онлайн автомати на реальні гроші.

Ви можете зрозуміти деякі міфи та їх пояснення, лише якщо ви трохи розбираєтеся в слотах і знаєте відповідні терміни ігрових автоматів. Якщо щось незрозуміло, ігрові автомати на сайті Art Cube та глосарій слотів обов’язково вам допоможе.

Поїхали!

Слоти можна обіграти за допомогою виграшних систем

В Інтернеті є численні інструкції про те, що ви можете обіграти автомати з певними виграшними системами і таким чином отримати головний приз або джекпот. Насправді це посібник про те, як можна шахраювати на ігрових автоматах.

Однак жодна з цих сумнівних порад не досягає своєї мети. Сьогодні кожен автомат в ігрових залах і кожен онлайн-слот запрограмований так, що результат кожного обертання залежить від генератора випадкових чисел. Алгоритм визначає результат, і за ним не стоїть жодна система. Єдиний спосіб мінімізувати втрати і тим самим підвищити шанси на виграш – це розумне управління банкроллом.

Ставка виплат змінюється протягом гри

Як згадувалося раніше, результат ігрового автомата залежить від генератора випадкових чисел. RNG (генератори випадкових чисел) працюють із середніми значеннями за рік і не змінюються протягом гри.

Оскільки відомі розробники програмного забезпечення та виробники ігрових автоматів мають ліцензії незалежних сторін, а RNG регулярно перевіряються, зміна ставки виплат під час гри не передбачається та не дозволяється.

Після серії програшів шанси на перемогу зростають

Цей міф базується на припущенні, що ігровий автомат накопичуватиме виграші за депозитами та виплачуватиме, коли «настане правильний час».

Однак це не так.

Кожне онлайн-казино в Україні має точно вказати відсоток виплат слотів і не може просто змінити його. Таким чином, шанси на перемогу завжди однакові для кожної окремої гри та залежать від внутрішнього генератора випадкових чисел. Це означає, що результат кожного обертання не залежить від попереднього. Машина ніколи не «знає», чи була у вас попередня смуга програшів чи ні.

Чим вищий джекпот, тим вищий шанс його виграти

У цьому міфі немає правди. Багато хто вважає, що в слотах, де джекпот постійно зростає, ймовірність виграшу збільшується разом із сумою. Однак це неправда. Шанс зірвати джекпот завжди однаковий. Явище схоже на рулетку. Якщо кулька п’ять разів поспіль потрапляє на червоний колір, то ймовірність того, що незабаром з’явиться чорний, зростає.

Насправді кожна гра не залежить від попередньої. Це також стосується шансів виграти джекпот.

З бонусом ви виграєте менше

Ігрова механіка слота завжди однакова. Немає значення, граєте ви на ігрові гроші, бонусні гроші чи реальні ставки. Однак, оскільки бонусні гроші вимагають виконання певних умов продажу, перш ніж ви зможете зняти гроші, у цьому міфі є принаймні частка правди. Наприклад, якщо ви граєте з бонусним кредитом і виграєте в першій грі, ви не зможете зняти цей виграш, оскільки вимоги щодо отримання виграшу ще не виконано.

Крім того, у багатьох казино не можна грати в бонусні раунди та вигравати джекпоти з бонусним кредитом. У таких випадках цей міф безумовно відповідає дійсності.

Деякі години доби кращі за інші

Всі ігрові автомати онлайн працюють із фіксованою ймовірністю виграшу. У кожній грі у вас однакові шанси на перемогу, незалежно від результату попередньої гри або часу доби. Міф походить від того, що автомати в класичних казино були найбільш заповнені в певний час доби. З цього багато гравців зробили висновок, що шанс виграти джекпот зараз найвищий. Але ігрові автомати вже не працюють за таким принципом.

Відповідно, неважливо, в який час доби ви граєте. Шанси на перемогу завжди будуть однаковими.

Ви не можете покращити свої перспективи на перемогу

Навіть якщо кожен результат гри є чисто випадковим, все одно є способи збільшити ваші шанси на перемогу або мінімізувати ризик програшу. Але це не має нічого спільного з маніпулюванням чи обманом слотів. Йдеться більше про вміле розміщення власних ставок і розробку стратегії ставок, від якої ви не відступите. Хороша стратегія ставок і фіксовані ліміти є одними з найважливіших порад і прийомів для слотів.

Слот, на якому щойно зірвано джекпот, не виплачує нічого протягом більш тривалого періоду часу

Це, мабуть, один із найстійкіших міфів, який зберігається донині. Слоти називаються «гарячими» або «холодними» залежно від того, нещодавно вони виплачувалися чи ні. Завдяки фіксованій ставці виплат і генератору випадкових чисел, який працює в кожному слоті, кожен результат гри є випадковим і не залежить від попередньої гри. Навіть одразу після виграшу джекпоту шанс виграти джекпот під час наступної гри такий же високий, як і раніше.

Шанс виграти джекпот завжди повинен бути однаковим і мати фіксований розмір.