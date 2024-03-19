Міфи чи реальність: вся правда про буріння свердловин на воду

Можливість мати індивідуальну безперебійну систему водопостачання на приватній ділянці, яка безпосередньо передбачає буріння свердловин на воду, супроводжується не лише питаннями вартості, переліку необхідного обладнання та розрахунку запланованих обсягів використання води, а й чималою кількістю міфів. Саме вони, як правило, змушують потенційного власника задуматися, чи дійсно отримана артезіанська свердловина зможе забезпечити будинок та господарство джерелом чистої якісної води та прослужить протягом довгих десятиліть.

Серед таких сумнівів є досить поширені міфи, неправдивість яких найчастіше розкривають саме майстри, що забезпечують буріння свердловин на воду, їх облаштування та підключення до житлового будинку чи господарських споруд на території. Окрім цього фахівці пропонують виключно професійний підхід до проведення кожного з етапів.

Міф перший: Вода зі свердловини не може бути чистою

Це один з найпоширеніших міфів, оскільки вибір на користь індивідуальної свердловини, як правило, зумовлений саме можливістю мати якісну чисту воду та не залежати від справності або ж наявності централізованої системи водопостачання. Серед запитів, з якими звертаються замовники до фахівців, найчастіше цікавить, з якої глибини можна пити воду та якими фільтрами або ж очисними системами краще користуватися (наприклад, при підвищеній концентрації заліза). Найкращим підтвердженням того, що вода придатна для споживання є результати лабораторних аналізів рідини.

Міф другий: Буріння свердловин на воду з часом призведе до пересихання підземних джерел

Спростувати цей міф можна вже тим фактом, що свердловини будуються для видобутку води з підземних джерел, які ніяк не впливають на поверхневі води, їх об’єм, якість чи хімічний склад.

Міф третій: Через буріння свердловин можна спровокувати землетрус

Жодних наукових доказів того, що буріння свердловин та поява землетрусів на території якось між собою пов’язані, немає. Сам міф побудований на неправильних уявленнях щодо глибини та масштабів бурильних процесів, які відбуваються в надрах Землі.

Міф четвертий: Рідина, отримана зі свердловини не має смаку

Насправді смак води, отриманої зі свердловини, не лише присутній, а й може відрізнятися в залежності від типу підземних ґрунтів, характеристик місцевості тощо. Наприклад, в деяких випадках замовник отримує доступ до приємної на смак м’якої води, а в інших – особливість смаку зумовлена підвищеним вмістом мінералів. Також може виникнути необхідність застосовувати фільтри, щоб зменшити концентрацію заліза в рідині, тим самим покращивши її присмак.

Міф п’ятий: Буріння свердловин провокує небезпечне для людей підвищення рівня радіації

На етапі співпраці, коли між замовником та виконавцем обговорюється ціна свердловини під ключ з врахуванням її облаштування та підключення, досить часто постає питання щодо радіаційної безпеки таких робіт. Саме тому важливо час від часу переконувати, що буріння свердловин на воду ніяким чином не пов’язане з підвищенням рівня радіації. Щоб перевірити це самостійно, можна здати отриману рідину до лабораторії для проведення відповідних досліджень.

Висновок

Розібравши найбільш поширені міфи, пов’язані з бурінням та подальшою експлуатацією свердловин на воду, можна зробити висновок, що більшість з них з’являються через неправильне уявлення ситуації загалом, або ж помилкове трактування процесів без додаткової перевірки справжності таких сумнівів. Дійсно, саме буріння свердловин є одним з найактуальніших та найбезпечніших способів забезпечення людей чистою та якісною водою. Важливо лише правильно обирати професійно підготовлених фахівців для проведення таких робіт.