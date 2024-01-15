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Microsoft обійшла Apple за капіталізацією і стала найдорожчою у світі компанією

15 Січня 2024 16:35
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Apple, Microsoft

Microsoft обігнала Apple і стала компанією-лідером з ринкової капіталізації. Цьому сприяла орієнтація техногіганта на генеративний штучний інтелект, адже цей сектор завойовує дедалі більшу популярність серед інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

Технологічний гігант, який разом з Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання ринку. Ринкова вартість Microsoft за рік зросла на понад 1 трлн доларів.

Аналітики проводять паралелі між цим зрушенням та початком 2000-х років, коли технологічні та інтернет-компанії почали замінювати споживчі та фінансові фірми в авангарді вищих ешелонів ринку.

Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн доларів на момент закриття п’ятниці після досягнення піка 3,081 трлн доларів 14 грудня.

Microsoft включила технологію OpenAI у свій пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності. Цей крок допоміг відновити бізнес хмарних обчислень у липні-вересні. Штучний інтелект також створив можливість кинути виклик домінуванню Google у вебпошуку.

Apple, зі свого боку, стикається з проблемами зниження попиту, зокрема, на її флагманський продукт — iPhone. Компанія відчуває особливі труднощі в Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 йде мляво, а конкуренція з боку Huawei, яка відроджується, посилюється, що впливає на її частку на ринку.

Інші технологічні гравці, орієнтовані на штучний інтелект, такі як Nvidia, Meta Platforms та Alphabet, також відчули значний стрибок своєї ринкової капіталізації минулого року.


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