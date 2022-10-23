Суспільство

Мешканці Мелітополя почали масово позбавлятися рублів

23 Жовтня 2022 20:34
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мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбуватися рублів.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

“Ми чуємо тенденції, які є з Херсона, про те, що всі масово починають відмовлятися від рубля. І починають застосовувати курс 5 рублів до однієї гривні. Наприклад, на заправках не продають вже за рублі.

Така ж сама тенденція розпочалася в тимчасово окупованому Мелітополі. Наші люди чинять супротив і показують, що вони не хочуть використовувати рубль в обігу. Сьогодні є проблема з тим, що в усіх торгових точках використовується масово гривня, і це рашистів дратує, тому вони організовують якісь патрулі для перевірки застосування рубля і так далі”, – розповів він.

Федоров зазначив, що люди на окупованих територіях поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть, бо вірять у близьку деокупацію.

“Варто пам’ятати: після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у “фантики”, бо їх обіг в Україні суворо заборонений”, – нагадав мер Мелітополя.


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