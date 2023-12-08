Кримінал

Мера Сум Лисенка відсторонили від посади ще на два місяці

8 Грудня 2023 17:49
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корупція

У п’ятницю, 8 грудня, Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці термін усунення Олександра Лисенка з посади міського голови Сум.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Лисенка спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської міської ради було викрито на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – 2 130 000 гривень.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд відправив під варту на два місяці з альтернативою застави в три мільйони гривень міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють в одержанні 2,1 мільйона гривень хабара.

2 жовтня мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури області Олександра Журбу затримали під час отримання хабара. Операцію провели НАБУ і САП спільно з СБУ.


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