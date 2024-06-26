Кримінал

Мера Мукачева Балогу відправили під варту
26 Червня 2024 19:44
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корупція, сап
Міський голова Мукачева Андрій Балога / Фото з соцмереж політика

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові міста Мукачево Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем для продажу землі за безцінь.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Балогу відправили під варту на два місяці, а втім, він може внести 30 млн гривень застави.

Якщо заставу внесуть, то на Балогу буде покладено зобов’язання: прибувати до детектива, прокурорів, суддів за першим викликом, не відлучатися з Мукачева без дозволу слідчого прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.

А також він повинен буде відмовитися від спілкування з приводу обставин справи з іншими підозрюваними та свідками. Зокрема, й з головою Мукачівської райради Михайлом Ланем.

До того ж він буде зобов’язаний здати документи для в’їзду та виїзду за кордон та носити електронний браслет.

25 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про затримання на Закарпатті мера та голову районної ради.

За даними слідства, їх викрили на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.


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