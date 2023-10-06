Суспільство

Мер Сум вийшов із СІЗО під заставу

6 Жовтня 2023 15:49
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сізо, суми

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого взяли під варту 4 жовтня, випустили під заставу у 3 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Заставу внесли 5 жовтня.


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