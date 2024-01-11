Мелоні проведе закриті переговори з Орбаном, – Bloomberg

Прем’єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні намагатиметься переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від протидії підтримці України з боку Європейського союзу та покращити стосунки з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі із ходом переговорів.

Прем’єр-міністр Угорщини єдиний ветував пакет фінансування ЄС у грудні 2023 року, відклавши ключову підтримку Україні розміром 50 млн євро. Євросоюз перегляне чотирирічну угоду про фінансування на екстреному саміті 1 лютого 2024 року.

За даними співрозмовників видання, результатом переговорів Мелоні з Орбаном може стати приєднання правої партії Орбана Fidesz до “Європейських консерваторів і реформістів” (ECR), загальноєвропейської коаліції ультраправих політичних партій. До ECR входять партія Мелоні “Брати Італії”, польська партія “Право і справедливість” (PiS) і націоналістична “Шведські демократи”. Додавання Fidesz дасть партії ECR перевагу під час літніх виборів до Європарламенту.

Мелоні також намагається переконати Орбана покращити його стосунки з президентом Зеленським, повідомили співрозмовники Bloomberg. Угорщині доведеться змінити свою політику стосовно сподівання України на вступ до ЄС як умови приєднання Fidesz до ECR.

Видання зазначило, що прессекретар Орбана не відповів на запит про коментарі. Представник офісу Мелоні відмовився від коментарів.