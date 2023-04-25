Політика

Медведєв: “Ядерна зброя – це скріпа Росії”

25 Квітня 2023 12:57
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медведєв, ядерна зброя

Сьогодні з боку Росії прозвучало одразу кілька заяв щодо зростання загрози прямого військового зіткнення Росії та Заходу, яке, як попереджають у Москві, поставить мир перед ядерною катастрофою.

Глава відділу ядерного нерозповсюдження МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив російському державному інформаційному агентству ТАСС, що Вашингтон своєю поведінкою збільшує ризики прямого зіткнення з Росією. Він пригрозив, що Москва може вийти з Договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

За словами Єрмакова, ризики прямого військового протистояння двох ядерних держав неухильно зростають.

Водночас заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що потенційні противники Росії не повинні недооцінювати можливість застосування ядерної зброї російською стороною.

“Ви сказали, що Росія ніколи не застосує першою ядерну зброю. Знайте, це не зовсім так”, – сказав він, виступаючи на просвітницькому марафоні “Знання. Перші”.

Медведєв послався на основи державної політики Росії в галузі ядерного стримування. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю, якщо агресія інших держав загрожуватиме її існуванню.

“Для існування Росії як найбільшої на планеті держави ядерна зброя має неминуче значення. Можна по-різному ставитися до самої ядерної зброї, та й до зброї взагалі, але тим не менш ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення той самої скріпи, яка тримає нашу державу”, – заявив Медведєв.

Він також підкреслив, що противники Росії розуміють лише мову сили, а отже треба бути готовим до того, що коли настане час застосувати ядерну зброю, рука у Москви не здригнеться.

“Скажемо прямо: якщо в твоїх руках є якась зброя, а я як колишній президент знаю, що це таке, ти маєш бути готовий у певній ситуації до того, що в тебе не здригнеться рука її застосувати, як би жахливо та жорстоко це не звучало. Всі ці фактори не слід недооцінювати нашим потенційним противникам – тим країнам, які ми зараз цілком адекватно називаємо ворожими”, – заявив заступник голови Радбезу Росії.


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