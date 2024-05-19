Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв розкритикував нейромережу “Яндекса” YandexGPT за те, що вона “не відповідає на цілком звичайні запитання”.

YandexGPT впроваджено в голосового помічника “Аліса”, який використовується, зокрема, в “розумних” колонках “Яндекса”.

За словами Медведєва, нейромережа не відповіла прямо на його запитання про те, “коли в США ухвалено закон про вилучення російських активів”. “Я ще тільки вчуся і не хочу виглядати нерозумно”, – процитував Медведєв YandexGPT. Він також запитав у неї, де в Україні розташовані пам’ятники Степану Бандері.

“Знову: “Я тільки вчуся”. Про Nelsonʼs Column або памʼятник Пушкіну в Росії – без проблем. І зовсім смішно. Запитали: “Яка відстань між Києвом і Бєлгородом по прямій?” Відповіла: “429 км”. Запитали ще раз – увімкнула дурку. Хоча всі інші відстані вимірює відмінно”, – розповів колишній президент Росії.

“Що тут скажеш? Бояться за тих клієнтів, хто не любить Росію? Але питання ж нейтральні. Бояться, що даними про відстань між Києвом і Бєлгородом скористається Генштаб Росії для планування своїх ударів? Навіть коментувати смішно. <…> З одного боку, це сильно підриває довіру до “Яндексу” і його продуктів. А з іншого – дає підстави не тільки для того, щоб визнати сервіси “Яндекса” дуже неповними, а й навіть нинішніх менеджерів (не приведи Господь!)… іноагентами”, – ідеться в пості Медведєва.