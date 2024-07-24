Кримінал

Медведчуку оголосили про підозру у справі про привласнення нафтопроводу
24 Липня 2024 11:40
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Медведчук
Віктор Медведчук / Фото: УНІАН

Правоохоронці  зібрали доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу “Самара-Західний напрямок” у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту “Прикарпатзахідтрансу”, які заволоділи та управляли нафтопроводом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою особою, що має службовий стан);
  • ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі).

Як зазначають у СБУ, Медведчук розпочав реалізацію схеми у 2015 році та діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.

“До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, що „приватизувало“ зазначений нафтопровід”, — вказали у спецслужбі.

Нафтопродуктопровід “Самара-Західний напрямок” після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і тільки в 2014—2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

“Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України, Віктору Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарський суд та оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми”, — розповіли в СБУ.

У 2017 році НАБУ і САП почали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. Згідно з результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив, який було передано в управління АТ Укртранснафта.


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Медведчуку оголосили про підозру у справі про привласнення нафтопроводу
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