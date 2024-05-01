MBA: що це таке, кому потрібно і де вчитись?

MBA (Master Of Business Administration) — навчальний курс для підготовки магістрів з економічного управління, або простіше — топменеджерів. Про його якість та складність ходять майже легенди, проте насправді це доступна програма, долучитися до якої можуть всі зацікавлені у розвитку власного або корпоративного бізнесу. Для цього не обов’язково вступати до університету. Академія інтернет-маркетингу Webpromoexperts створила курс МВА у сфері диджитал-маркетингу, долучитися до якого можна за посиланням: https://webpromoexperts.net/ua/courses/mba.

Що таке МВА?

Курс фахівця з управління передбачає надання вищої кваліфікації студентам, що вже мають базову університетську освіту у сфері менеджменту, економіки, фінансів чи юриспруденції. Деякі бізнес-школи навіть вимагають від абітурієнтів досвід практичної діяльності протягом 2–3 років.

На курсі не викладають основ економіки, натомість експерти та практики з управління, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності діляться досвідом та лайфхаками, необхідними для побудови власної справи, організації сильної команди, успішної роботи в умовах висококонкурентного середовища.

Кому потрібен МВА?

Опанувати курс доречно всім зацікавленим у плідній роботі в менеджменті, маркетингу, фінансах. За статистикою, значна частина випускників суттєво покращує кар’єру — переходить до вищої ланки в системі управління чи створює власну справу.

Курс надає такі можливості:

формує специфічне перспективне бачення бізнесу, надає досвід, теоретичну базу та практичні навички для ефективного управління;

загартовує працювати у складних умовах з інформаційним перевантаженням;

створює портфоліо цінних знайомств, контактів серед представників бізнесу, державного управління з перспективою майбутньої співпраці.

Диплом МВА, підкріплений реальними знаннями та здобутками, надає впевненості у собі, розкриває горизонти для професійного розвитку. Навчальні програми бувають двох типів: загальні та специфічні, з нахилом у певну галузь знань. Останні будуть корисні тим, хто має стратегічні плани для кар’єрного розвитку або започаткування власного бізнесу.

Де навчатися?

Стандартний курс МВА у вищому навчальному закладі становить 2 роки. На нього можна йти після бакалаврату з економічних спеціальностей на денну чи заочну форму навчання. Також курс з економічного управління викладають у приватних бізнес-школах. Серед них потрібно шукати програми необхідного спрямування та ретельно перевіряти викладацький склад.

Третій варіант, найпростіший та доступний для кожного охочого завдяки дистанційному навчанню. Курс МВА академії інтернет-маркетингу Webpromoexperts викладається онлайн протягом 29 тижнів. Навчатися можна без відриву від основного місця роботи, гнучко адаптуючи час занять під власний графік.