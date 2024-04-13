Матюки у публічному просторі стануть нормою в РФ, – Інститут російської мови

Згодом нецензурна лексика в російській мові може перейти на рівень нейтрального роду лайок, припустила ректорка Інституту російської мови ім. О. С. Пушкіна Наталія Трухановська. За її словами, ще нещодавно використання матюків у публічній сфері “було табу”.

“Один із можливих сценаріїв, який я можу спрогнозувати: завдяки тому, що ця лексика стає дедалі менш табуйованою, дедалі поширенішою, вона поступово перестане бути забороненим плодом, перейде на рівень нейтрального роду лайок, які в нас і за лайку не вважаються”, – сказала Трухановська в інтерв’ю російським ЗМІ.

Використання матюків у мовленні публічних людей останніми роками вона пов’язала з “гостротою моменту” і “сплеском агресивності”. “Я не знаю, через які суспільно-політичні або суспільно-соціальні причини раптом стало можливо висловлюватися так публічно. Звідси і пішло широке поширення вживання цієї лексики в нашій мові”,- уточнила ректор інституту.