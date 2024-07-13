Суспільство

Мати загиблого воїна передала оборонцям Харківщини 70 FPV-дронів
13 Липня 2024 16:47
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бпла, волонтер, допомога
70 FPV - дронів на майже мільйон гривень передала мати загиблого героя Захисникам України в рамках платформи "Куп'янський дрон" / Фото Андрій Беседін

Мати, яка навесні 2023 року втратила сина на війні, придбала для українських захисників FPV-дронів на майже мільйон гривень.

Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Навесні минулого року жінка втратила сина, який боронив Батьківщину від російських окупантів на Бахмутському напрямку. Частину коштів, отриманих від держави як компенсацію за загиблого воїна, вона вирішила використати на дрони”, — сказано у повідомленні.

35 FPV-дронів отримала 14-та ОМБр, ще 35 – батальйон ударних БпАК “Ахілес” 92-ї ОШБр / Фото Андрій Беседін

Дізнавшись із засобів масової інформації про ініціативу Куп’янської міської військової адміністрації “Куп’янський дрон”, вона зареєструвалась на платформі й, залучивши волонтерів, долучилася до допомоги Силам оборони України. Дрони були зібрані, прошиті й протестовані інженерами.

35 FPV-дронів отримала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, яка боронить Україну на Куп’янському напрямку, ще 35 безпілотників передали батальйону ударних БпАК “Ахілес”, який зокрема захищає Харківщину на півночі регіону.


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