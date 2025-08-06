Масове отруєння в дитячому таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла

Кількість госпіталізованих внаслідок масового отруєння у дитячому таборі “Friendly Camp” на Львівщині зросла до 41 людини, з них 39 — діти.

Як повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко в коментарі “Суспільному“, перші симптоми — нудота, біль у животі, блювання та пронос — з’явилися у дітей 4 серпня. Всі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості, однак з позитивною динамікою.

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На місці працює оперативна група, яка з’ясовує обставини отруєння. За словами Іванченко-Тімко, знадобиться до п’яти днів для повного розслідування, перші результати можуть бути відомі вже найближчими днями.

За попередніми висновками медиків, у постраждалих діагностували гостру кишкову інфекцію.

Правоохоронці опломбували кухню, харчоблок, їдальню та складські приміщення. Розслідування триває — поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних норм, що спричинило масове отруєння.

Адміністрація табору відмовилася коментувати ситуацію й не допустила журналістів до приміщень табору.