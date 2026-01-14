Масована атака “шахедів” на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів були без світла

У ніч на 14 січня Кривий Ріг зазнав масованої атаки російських ударних дронів на об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів понад 45 тисяч абонентів залишалися без електропостачання, а понад 700 будинків – без тепла.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Через наслідки удару у місті запроваджували аварійні відключення електроенергії для більш ніж 45 тисяч абонентів, а також припиняли теплопостачання у понад 700 будинках, які обслуговувалися кількома котельнями.

“Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим. По електротранспорту с швидкісний трамвай вранці не працюватиме”, – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 14 січня, за словами Вілкула, енергетики відновили електропостачання для всіх аварійно відключених абонентів. Котельні були запущені та почали набирати температуру, комунальний електротранспорт, включно зі швидкісним трамваєм, відновив роботу у штатному режимі, а водопостачання стабілізували.