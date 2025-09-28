Масована атака на Київ: щонайменше троє загиблих, серед них 12-річна дівчинка

Унаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкодження зафіксовані більш ніж на 20 локаціях у шести районах столиці. За останніми даними, загинули щонайменше троє людей, серед них 12-річна дівчинка, ще десятеро — поранені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки безпілотників і вибухи спричинили руйнування та пожежі у Дарницькому, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Оболонському районах. Постраждали житлові будинки, державний медзаклад, дитячий садок, інститут кардіології, припарковані автомобілі та інші об’єкти.

Пожежники і рятувальники ДСНС працюють на ліквідацією наслідків атаки на Київ / Фото: ДСНС

У Солом’янському районі сталася масштабна пожежа у п’ятиповерхівці та на верхніх поверхах медзакладу, рятувальники підтвердили загибель дитини. В інших районах уламки пошкодили приватні садиби, нежитлові будівлі, спричинили займання автівок.

Начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що станом на ранок підтверджено десять поранених і трьох загиблих. «росіяни знову відкривають лічильник убивств дітей», — заявив він після деблокування тіла 12-річної дівчинки. За словами Ткаченка, ця атака стала повторенням сценарію місячної давнини, коли ракети влучили у житлові будинки Києва та передмість.

«Станом на зараз понад 15 локацій із пошкодженнями. Є прямі влучання у багатоповерхові житлові будинки, пошкоджено дитсадок та інститут кардіології. Інформація уточнюється, одночасно надходять повідомлення про нових поранених», — додав керівник КМВА.

Аварійно-рятувальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки.