Масована атака на Чернігівщину: загинули четверо людей, Чернігів без світла і води

Внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе на Чернігів і область пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, без електропостачання залишилися Чернігів та північні громади області. Лікарні, заклади соціальної сфери та комунальні підприємства працюють на резервному живленні. Вода у місті подається переважно до 4–5 поверхів, для мешканців багатоповерхівок відкриті вуличні колонки, у частину районів уже організували підвезення води.

«Усі сили зараз спрямовані на відновлення і підтримку людей. Подекуди роботи неможливі через загрозу нових обстрілів, але там, де безпечно, енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути людям світло», – зазначив Чаус.

Реклама

Реклама

За даними Суспільного, під час масованого удару дронами по Новгороду-Сіверському загинули четверо цивільних – дві жінки та двоє чоловіків, ще четверо людей поранені, серед них 10-річна дівчинка. Місцева влада зафіксувала близько 20 ударів “шахедів”.

У комунальному підприємстві “Чернігівводоканал” повідомили, що всі об’єкти міста знеструмлені. З 5:30 працівники почали запуск обладнання від альтернативних джерел живлення, щоб забезпечити подачу води на нижні поверхи житлових будинків. Також організовано підвезення води в окремі райони міста.

На Чернігівщині розгорнуто понад 260 пунктів незламності, де мешканці можуть підзарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу.