Маск натякнув на можливість відключення Starlink для України

Ілон Маск заявив, що українська армія критично залежить від роботи Starlink, і в разі його відключення лінія фронту може посипатися. Про це він написав у соцмережі X.

«Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, а моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, у якій вона перебуває», – написав мільярдер.

