Техно

Маск натякнув на можливість відключення Starlink для України
9 Березня 2025 09:46
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Ілюстративне фото / Фото @__antares_
Ілюстративне фото / Фото @__antares_

Ілон Маск заявив, що українська армія критично залежить від роботи Starlink, і в разі його відключення лінія фронту може посипатися. Про це він написав у соцмережі X.

«Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, а моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, у якій вона перебуває», – написав мільярдер.

Раніше агентство Reuters повідомило, що США розглядають можливість обмеження доступу України до Starlink, якщо Київ не надасть доступ до своїх критично важливих мінералів. Це питання обговорювалося під час переговорів між українськими та американськими посадовцями після того, як президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин.

Система Starlink, яка належить компанії Маска SpaceX, забезпечує високошвидкісний інтернет у віддалених районах. Україна активно використовує її на полі бою, а також для цивільних потреб, коли наземний зв’язок недоступний.


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