Політика

Маск був присутній під час телефонної розмови Зеленського і Трампа, – Axios
8 Листопада 2024 19:36
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Телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським містила два сюрпризи: Ілон Маск також був на лінії, і Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Як пише видання, нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України.

Розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом тривала близько 25 хвилин. Зеленський привітав Трампа з перемогою, на що той відповів, що буде підтримувати Україну, але деталей не розкрив.

Ілон Маск, який також брав участь у розмові, запевнив українського президента, що продовжить підтримувати Україну за допомогою супутникової мережі Starlink.

За даними джерел Axios, після зустрічі Зеленського та Трампа у вересні в Нью-Йорку між сторонами був налагоджений канал зв’язку.


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