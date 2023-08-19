Суспільство

Малюк розповів, як готували перший вибух на Кримському мості

19 Серпня 2023 10:21
читать на русском →
сбу

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як готували перший вибух на Кримському мості у жовтні 2022 року, внаслідок якого загинуло п’ятеро цивільних.

Щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони якої, за легендою, і мала офіційно перевозити вантажівку.

Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Також СБУ “обійшла” спеціальні глушилки на Кримському мості, які збивають GPS-координати.

“Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни «закрили 22 людини — ув’язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти”, – заявив глава СБУ в інтерв’ю ЗМІ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Серпня 2023 13:11

У Чернігові загинуло щонайменше 5 осіб
19 Серпня 2023 12:39

Клименко розповів про пожежу і вибухи під Києвом
19 Серпня 2023 12:21

Росіяни вдарили “Іскандером” по центру Чернігова: є загиблі і поранені
19 Серпня 2023 11:40

Зеленський з дружиною прибув до Швеції
19 Серпня 2023 11:07

Rheinmetall збирається запустити в Україні “один – два конвеєри” з виробництва танків
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
усі думки