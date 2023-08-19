Голова СБУ Василь Малюк розповів, як готували перший вибух на Кримському мості у жовтні 2022 року, внаслідок якого загинуло п’ятеро цивільних.

Щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони якої, за легендою, і мала офіційно перевозити вантажівку.

Працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Також СБУ “обійшла” спеціальні глушилки на Кримському мості, які збивають GPS-координати.

“Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни «закрили 22 людини — ув’язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти”, – заявив глава СБУ в інтерв’ю ЗМІ.