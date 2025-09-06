Максим з позивним “Замок” — командир взводу безпілотних комплексів: історія звичайної людини

Соціальна реклама

120 окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України (120 Обр ТрО) сформована у місті Вінниця 10 липня 2018 року.

Батальйони бригади виконували бойові завдання на всіх ключових напрямках, зокрема: на напрямку м. Бахмут; Часів Яр, н. п. Ягідне, н. п. Охримівка, н. п. Мала Вовча, н. п. Хрипуни, а також н. п. Авдіївка, н. п. Курахове та н. п. Піски, м. Вугледар, н. п. Павлівка; на Ізюмському напрямку н. п. Долина та м. Соледар.

Максим з позивним «Замок» – командир взводу безпілотних комплексів у одному з підрозділів 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Потрапив у військо як доброволець: «Включив телевізор – там уже вони майже під Києвом. Я так прикинув, що до цієї Вінниці – майже нічого залишилося, треба йти. Все, і ввечері поїхав до ТЦК. Прийшов, кажу, я ніде не воював, в армії не служив. Кажу, строкової служби немає, але якщо я вам стану в пригоді, то забирайте. Вони подивились на мене, кажуть, підеш», – розповідає військовослужбовець.

У перші вечори повномасштабного вторгнення Максим зробив підвал для укриття своєї сім’ї, облаштував його: поставив ліжка, провів опалення, світло. І сказав своєму синові Дані: «Ти за мужика лишаєшся, контролюєш. Тільки десь щось чуєш, зразу в погріб. На тобі вся відповідальність».

Тоді батальйон, де проходив службу «Замок» тільки формувався: «Нас розкидали по блокпостах на початку, потім вже доформовувалися, і тоді вже ми виїхали на виконання».

Тут вже Максим отримав свій позивний. Він розповідає: «В нас є такий позивний «Кіт», Рома звати. Коли нас вивезли на блокпости, я попав з ним в одну групу, він був старший блокпоста. І він каже: «А ти будеш замом. І все так, замок, ну бо заступник, зам, замок, так щось воно вліпилося».

Бахмут був першим виходом для Максима. «Взагалі, я не розумів, як це і що це. Думав, що там все так класно. Патріотизм, романтика. Ми ж такі рекси, ми там готові вбивати. Там все буде чітко. Та поки зайшли туди – паніка, страх. Перший стрілецький бій. Досвіду не було ніякого, зв’язку там не було. Типу, ми не розуміли, чи заберуть, чи не заберуть; поміняють, чи не поміняють. І взагалі, чим це закінчиться. Хлопці, які були тоді зі мною, деяких зараз вже з нами немає… Перший день ми там якось протрималися. Вже почало сіріти. Ну, діло до темноти. У нас не було навіть тепловізорів, тоді ж взагалі напряжно було. І ми прощалися. Типу, думали, що вранці вже не зустрінемось. Та зустрілися. І вранці встали, добрий ранок. Знов на позитиві.

Ну, і вийшло. Не всі цілі, але всі живі, все супер. Тож, розуміння, що я там воїн і рекс, це до першого бою», – розповідає воїн.

Максим додає: «Тобі дали форму, тобі дали автомати. Ти себе почуваєш гордим, в ЗСУ. Перший рік війни, це ви наші котики. Ти вже такий модний, бо ти вже в формі. Коли ти вже дійсно щось трохи попрацював і пережив, то в тебе немає такого. Ти навпаки не хочеш про це згадувати або щось комусь говорити».

Про один з боїв «Замок» розповідає: «Коли вони радєйці почули, що стрілецький бій зав’язався, прям вплотну. Якось так вийшло, чи вони підійшли, чи вони там були, ми не розуміли. Дуже густа зелень була в посадці. Ми раніше літали там, прямо над ними, і на зумах, і з усіх сторон, і ночними, і ми не бачили їх. Ну, вони немає, а там по рації передають, що йде дійсно стрілецький бій. Потім я призумився, якраз був на позиції, і просто бачу кущ захитався. Вітру немає, а один кущ хитається. Я роблю доповідь, і наші ударники вилітають. Він б’є цей кущ, а там вибігає чоловік з 15, мабуть. Вони повибігали, там кілзона є, частина вирубаних посадок, повністю відкрите поле».

Найкращі пілоти — це ті, хто були піхотинцями і брали участь в боях, – впевнений «Замок». «Я не знаю, як закінчиться там ця війна, але все одно, поки не переб’єш нас всіх, аж тоді закінчиться цей супротив, буде все одно життя до та після».

Сила українського війська — у таких людях. У тих, хто не чекає наказу, а бере відповідальність. У тих, хто працює на фронті — і мріє про майбутнє.

Стань на захист Батьківщини! Долучитися до підрозділу можна, зателефонувавши рекрутерам 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за номером 097 8 77 88 99.