Макрон повідомив про завершення роботи над гарантіями для України — їх можуть презентувати Трампу вже сьогодні

Сьогодні лідери “коаліції охочих” можуть представити президенту США Дональду Трампу свої пропозиції щодо гарантій безпеки для України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Союзники також планують уточнити, які конкретні зобов’язання готові взяти на себе США в рамках цих гарантій.

Європейці також спробують підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії, оскільки Володимир Путін не виявляє жодних ознак бажання зустрітися із Володимиром Зеленським найближчим часом і готується надалі атакувати Україну.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що союзники завершили підготовку гарантій безпеки для України, і наразі вони готові до політичного схвалення.

За його словами, робота військових керівників після серпневого саміту у Білому домі створила основу для швидкого впровадження заходів після укладення мирної угоди.

“Завдяки підготовленим, задокументованим і підтвердженим на рівні міністрів оборони матеріалам ми можемо сказати: робота завершена і готова до політичного схвалення”, — зазначив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський привітав прогрес і підкреслив, що гарантії безпеки є реальною, відчутною підтримкою, а не символічними обіцянками.