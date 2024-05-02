Політика

Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну

2 Травня 2024 15:26
читать на русском →
війна, макрон
Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AFP

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню Economist, підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, заявивши, що це питання виникне, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ звернеться з таким проханням.

У інтерв’ю Макрон назвав Росію “силою регіональної дестабілізації” та “загрозою безпеці європейців”, а тому, на його погляд, якщо РФ піде в подальший наступ в Україні, Франція повинна буде “в будь-якому разі” поставити собі питання про відправлення своїх військ.

“У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде”, — сказав французький президент.

Він також додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви (про введення військ) довела, що вони мали бажаний ефект.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 15:26

Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну
2 Травня 2024 15:38

Воїні ССО знищили ПЗУ комплексу “Бук” на Сумському напрямку
2 Травня 2024 14:28

Нардеп отримав підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів 
2 Травня 2024 13:22

БЕБ знайшли великий обсяг контрабанди у будинку волинського митника
2 Травня 2024 13:13

Окупантам вдалось зайти в Очеретине 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки