Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню Economist, підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, заявивши, що це питання виникне, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ звернеться з таким проханням.

У інтерв’ю Макрон назвав Росію “силою регіональної дестабілізації” та “загрозою безпеці європейців”, а тому, на його погляд, якщо РФ піде в подальший наступ в Україні, Франція повинна буде “в будь-якому разі” поставити собі питання про відправлення своїх військ.

“У мене є чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде”, — сказав французький президент.

Він також додав, що агресивна реакція з Москви на його перші заяви (про введення військ) довела, що вони мали бажаний ефект.