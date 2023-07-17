Суспільство

Майже 90 ударів: окупанти активно обстрілювали Херсонщину протягом минулої доби

17 Липня 2023 09:45
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херсон, загиблі, обстріли

Упродовж 16 липня російська армія 89 разів з мінометів, артилерії, “Градів”, авіації та БпЛА обстріляла територію Херсонської області, випустила 373 снаряди.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону військові РФ випустили 40 снарядів, які влучили в будинки, територію авторинку, інфраструктурне підприємство та складські приміщення. Також пошкодження фермерське господарство в області.

“Через російську збройну агресію одна людина загинула, ще дев’ять, зокрема двоє дітей, — поранені”, – зазначив Прокудін.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія на Херсонському напрямку протягом доби обстріляла Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівку, Антонівку, Берегове, Кізомис, Розлив та Херсон.

Армія РФ випустила керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару загинула 70-річна місцева жителька. 


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