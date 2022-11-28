Суспільство

Майже 14 тис. мешканців Новосибірська залишилися при -26° без опалення та гарячої води

28 Листопада 2022 18:46
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росія

Аварія на тепломережах сталася у Дзержинському районі Новосибірська, повідомляє прес-служба головного управління МНС у регіоні.

“Теплопостачання втратили 93 багатоквартирні будинки, в яких проживає 13 947 осіб, п’ять дитячих садків, чотири медустанови, у тому числі один із цілодобовим перебуванням пацієнтів – він забезпечений обігрівачами”, – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, пошкодження виникло на трубопроводі по вулиці Корольова, всього в контурі відключення теплопостачання та гарячого водопостачання – 162 об’єкти. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.

За даними мерії міста, на які посилається прес-служба, аварійні роботи планують завершити 29 листопада о 10.30.

В даний час у Новосибірську температура повітря опустилася до мінус 26 градусів.


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