Спорт

Магучіх та Геращенко кваліфікувалися до фіналу Олімпіади-2024
2 Серпня 2024 14:40
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олімпіада
Ярослава Магучіх на Олімпійських іграх-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбулися кваліфікаційні змагання у жіночих стрибках у висоту. В дисципліні стартували три українки: Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Хто кваліфікувався у фінал Ігор-2024:

  • 1.95 м: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (обидві — Україна), Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон (обидві — Австралія), Сафіна Садуллаєва (Узбекистан), Крістіна Гонзель (Німеччина)
  • 1.92 м: Єлена Куліченко (Кіпр), Татьяна Гусін (Греція), Наваль Менікер (Франція), Бусе Савашкан (Туреччина), Вальділея Мартінш (Бразилія), Вашті Каннінґем (США), Ангеліна Топич (Сербія)

Ярослава Магучіх вдруге боротиметься за олімпійські нагороди. Свій дебютний фінал 2021 року стрибунка завершила із “бронзою”.

Ірина Геращенко відібралася до фіналу на третій Олімпіаді поспіль. Свій найкращий результат на цьому рівні українка демонструвала в Токіо-2020, коли зупинилася за крок від п’єдесталу — четверте місце.


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