Литва запропонувала дату вступу України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України до Євросоюзу.

Про це Гітанас Науседа заявив на пленарному засіданні форуму “Підтримай Україну”, повідомляє “Європейська правда”.

За словами Науседи, нині настав час лідерства і європейці повинні взяти на себе відповідальність без зволікань.

“Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року”, – сказав Науседа.

Також президент Литви додав, протягом наступних тижнів можна було б відкрити перший кластер переговорів.

“Зробімо шлях України до ЄС невідворотним”, – зазначив литовський президент.