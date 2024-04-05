Литва закупить 3 тис. FPV-дронів для України

Під час спільної пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем 5 квітня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила про намір закупити 3 тис. FPV-дронів для України.

Про це вона заявила на пресконференції.

“Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на 2 млн євро через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року”, – заявила Шимоніте.

Вона наголосила, що Литва закликала і продовжуватиме закликати всіх західних союзників негайно надати Україні всю зброю необхідну для якнайшвидшої перемоги над ворогом на полі бою.

Шимоніте також згадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги.