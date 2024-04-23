Політика

Литва видворила “завгоспа” Януковича

23 Квітня 2024 17:44
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янукович, литва
Андрій Кравець / Фото з відкритих джерел

З Литви видворили соратника експрезидента України Віктора Януковича та колишнього голову Державного управління справами Андрія Кравця.

Про це повідомляє Delfi.

“Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у привласненні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка. Після втечі Януковича, Кравець із дружиною також залишив Україну”, – зазначили у Департаменті держбезпеки (ДДБ) Литви.

Кравець із сім’єю отримав посвідку на проживання у Литві, де він прожив майже 10 років та заснував бізнес. Литовські служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв’язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу та нацбезпеку Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб”, – йдеться у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його родини.


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