Політика

Литва передасть Україні “солідний” пакет оборонної допопоги
9 Серпня 2024 19:59
зброя, литва
Бронетехніка, яку Литва передала Україні. Червень 2024 / Фото: міноборони Литви

Міністерство оборони Литви продовжує підтримувати Україну та готує черговий “солідний” пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

“Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності. Також передаємо іншу військову техніку та озброєння, які необхідні на полі бою. Наша підтримка – це інвестиція у нашу власну безпеку”, – зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Загалом у новому пакеті Литва планує передати Україні:

  • 14 БТР М113; 
  • ЗРК малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками; 
  • засоби індивідуального придушення безпілотників;
  • всюдиходи з запчастинами;
  • вантажні причепи;
  • 20-тонні телескопічні навантажувачі;
  • фронтальні навантажувачі;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові заряди.

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