Литва передасть Україні “солідний” пакет оборонної допопоги

Міністерство оборони Литви продовжує підтримувати Україну та готує черговий “солідний” пакет військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
“Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності. Також передаємо іншу військову техніку та озброєння, які необхідні на полі бою. Наша підтримка – це інвестиція у нашу власну безпеку”, – зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Загалом у новому пакеті Литва планує передати Україні:
- 14 БТР М113;
- ЗРК малої дальності з ракетами;
- системи боротьби з безпілотниками;
- засоби індивідуального придушення безпілотників;
- всюдиходи з запчастинами;
- вантажні причепи;
- 20-тонні телескопічні навантажувачі;
- фронтальні навантажувачі;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові заряди.