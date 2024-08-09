Литва передасть Україні “солідний” пакет оборонної допопоги

Міністерство оборони Литви продовжує підтримувати Україну та готує черговий “солідний” пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

“Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності. Також передаємо іншу військову техніку та озброєння, які необхідні на полі бою. Наша підтримка – це інвестиція у нашу власну безпеку”, – зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Загалом у новому пакеті Литва планує передати Україні: