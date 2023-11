Литва передала Україні технології для боротьби з дронами

Литва доставила в Україну партію технологій для боротьби з ворожими дронами, а також генератори, повідомило литовське Міноборони.

“Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні було доставлено важливу партію технологій для боротьби з дронами та генераторів. Пропонуючи необхідні технології для сучасної війни, ці засоби боротьби з дронами відіграють життєво важливу роль у протидії противнику”, – йдеться в повідомленні в Х.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide unwavering military support to Ukraine. Today, a crucial shipment of anti-drone technology & generators was delivered. Offering essential technologies for modern warfare, these anti-drone resources play a vital role in countering the adversary. pic.twitter.com/ht9ppCN620