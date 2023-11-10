Литва передала Україні технології для боротьби з дронами

Литва доставила в Україну партію технологій для боротьби з ворожими дронами, а також генератори, повідомило литовське Міноборони.

“Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Сьогодні було доставлено важливу партію технологій для боротьби з дронами та генераторів. Пропонуючи необхідні технології для сучасної війни, ці засоби боротьби з дронами відіграють життєво важливу роль у протидії противнику”, – йдеться в повідомленні в Х.