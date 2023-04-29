Суспільство

Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

29 Квітня 2023 16:54
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допомога, Литва

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

“Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності”, – написав Анушаускас.


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