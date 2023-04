Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

“Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності”, – написав Анушаускас.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW