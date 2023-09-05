Суспільство

Лукашенко заборонив видавати паспорти громадянам Білорусії, які живуть за кордоном

5 Вересня 2023 20:28
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білорусь, лукашенко, паспорт

Громадяни Білорусі, які постійно мешкають за кордоном, не зможуть отримати, обміняти паспорт чи продовжити його термін у посольствах та консульствах за кордоном.

Про це йдеться в указі невизнаного низкою держав президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше білоруси, які постійно проживають за межами Білорусі і перебувають на консульському обліку, могли отримати або обміняти паспорт у посольствах та консульствах. З 5 вересня отримати паспорт або продовжити його дію можна лише в органах внутрішніх справ або у МЗС, але виключно на території Білорусі.

Тих, чиї документи про отримання нового паспорта за кордоном вже перебувають на розгляді, це не стосується порядку розгляду не змінюється.

Консульства також більше не фіксуватимуть угоди з нерухомістю на території Білорусі та з особистим автотранспортом громадян, які живуть за кордоном.

В указі зазначається, що мешканець Білорусі, який живе за кордоном, може отримати паспорт або продати машину без особистої присутності — за нотаріальною довіреністю. Але наголошується, що доручення має бути оформлене сторонами на території країни.

Указ набуде чинності після офіційного опублікування на Національному правовому інтернет-порталі.


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