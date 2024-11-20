Лукашенко вчергове помилував політв’язнів

Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 32 громадян Білорусі, засуджених за статтями про “екстремізм”, повідомляє близький до його пресслужби телеграм-канал “Пул первого”.

Серед помилуваних – вісім жінок і 24 чоловіки. Їхніх імен не називають. Як стверджується, усі вони визнали свою провину, розкаялися у скоєному і клопотали про помилування.

“17 осіб мають хронічні захворювання, один є інвалідом. У 17 засуджених є діти, з них двоє – багатодітні. Дев’ять помилуваних – старші за 50 років”, – ідеться в повідомленні.

З літа 2024 року в Білорусі вже вп’яте звільняють політв’язнів. Так, 16 серпня Лукашенко підписав указ про помилування 30 осіб, 4 вересня – ще 30 осіб, 16 вересня – ще 37 осіб, 7 листопада – ще 31 людини. У всіх випадках пресслужба Лукашенка не називала імен звільнених. Пізніше їхні імена з’ясовували незалежні видання та правозахисники.