Лукашенко погрожує відключити інтернет у разі протестів

Лукашенко допустив, що цієї зими в Білорусі знову будуть протести під час президентських виборів. Він заявив, що у такому разі відключить інтернет.

Також він сказав, що “у Білорусі немає ніякої диктатури”: “Мені диктатура не потрібна. Якщо в Білорусі повторяться протести, як після виборів 2020 року, я вимкну взагалі весь інтернет у країні”.

Масові вуличні протести відбувалися в Білорусі після президентських виборів 2020 року, які продовжили багаторічне правління Лукашенка ще на один термін.

Вибори були широко засуджені, зокрема Сполученими Штатами, Європейським союзом, як сфальсифіковані.

Акції протесту, учасники яких вимагали відставки Лукашенка, супроводжувалися масовими арештами, повідомленнями про катування і жорстокими розгонами мітингувальників, у результаті яких загинули кілька людей.