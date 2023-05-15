Лукашенко підтвердив аварію чотирьох бортів РФ на Брянщині

Олександр Лукашенко підтвердив аварію російських винищувачів та вертольотів у Брянській області. Як стверджує білоруський правитель, слова якого наводить державне агентство “БелТА”, відколи “були збиті чотири повітряні судна” під Брянськом, білоруські війська “перебувають у підвищеній бойовій готовності”.

Влада РФ досі визнала лише аварію одного вертольота, а російські федеральні телеканали не випустили жодного сюжету про подію.

З 13 травня в ефірах Першого каналу, “Росії-1” та НТВ не вийшло жодного сюжету на цю тему, звернуло увагу видання “Верстка”. У Міноборони РФ досі не прокоментували подію.

Українська сторона стверджує, що повітряні судна було збито російською ППО.