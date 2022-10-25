Лука Модріч залишить збірну Хорватії після ЧС-2022

Капітан збірної Хорватії з футболу півзахисник Лука Модріч заявив, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім у складі національної команди.

“Я знаю, що досяг певного віку і що це мій останній турнір за збірну Хорватії”, – наводить слова 37-річного Модріча Globo.

Модріч, який на клубному рівні захищає кольори мадридського “Реала”, виступає за збірну Хорватії з 2006 року. У 154 матчах за збірну він забив 23 голи. У 2018 році Модріч став срібним призером чемпіонату світу і був визнаний найкращим гравцем турніру. У тому ж році хорват став володарем “Золотого м’яча” .

ЧС-2022 у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня.