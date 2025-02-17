Кримінал

Лубінець відреагував на відео розстрілу українських полонених
17 Лютого 2025 16:26
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Російські окупанти / Фото ілюстративне: mil.in.ua
Російські окупанти / Фото ілюстративне: mil.in.ua

17 лютого соцмережами розійшлося відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Дата та місце страти військових не уточнюються. На черговий воєнний злочин вже відреагував омбудсман України.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених.

“Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії. Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста”, – написав Лубінець.

Омбудсман підкреслив, що ці організації мають “тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі”.


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