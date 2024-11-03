Політика

Лубінець відповів Захаровій щодо полонених
3 Листопада 2024 10:34
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Російські військовополонені відправлені додому за обміном, жовтень 2024 року / Скриншот відео

Український омбудсмен Дмитро Лубінець відповів на заяву МЗС Росії про відмову приймати українських військовополонених.

«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані!» – написав Лубінець у відповідь на заяву МЗС Росії.

Напередодні офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова заявила на брифінгу, що Україна відмовляється приймати багатьох своїх громадян з російського полону. Зокрема, Захарова стверджувала, що Росія цього року пропонувала на обмін 939 військовополонених, але Київ «забрав», як вона висловилася, тільки 279.

Лубінець написав, що «Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян» і додав, що Україна «завжди готова до проведення обмінів військовополоненими».


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