Ломаченко нокаутував Камбососа у 11-му раунді та став чемпіоном світу IBF

Вранці 12 травня в австралійському Перті на RAC Arena відбулося шоу за участю українського боксера.

У головній події на ринг вийшли українець Василь Ломаченко (17–3, 11 KO) та австралієць Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону в поєдинку стояли титули чемпіона світу за версіями IBF (вакантний) та IBO (другорядний пояс захищав Камбосос) у легкій вазі.

30-річний Джордж Камбосос мав у пасиві дві поразки від Девіна Хейні, після чого влітку 2023 року він повернувся на ринг із перемогою за очками над британцем Максі Хьюзом. 36-річний Василь Ломаченко аналогічно бився за абсолют із Девіном Хейні та також програв, причому бій був рівним. Потім Хейні вирішив перейти в іншу вагу, через що всі його пояси у легкій вазі стали вакантними.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV