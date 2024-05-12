Спорт

Ломаченко нокаутував Камбососа у 11-му раунді та став чемпіоном світу IBF

12 Травня 2024 09:50
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бокс
Василь Ломаченко атакує Джорджа Камбососа під час бою за титули чемпіона світу за версіями IBF та IBO / Фото ESPN

Вранці 12 травня в австралійському Перті на RAC Arena відбулося шоу за участю українського боксера.

У головній події на ринг вийшли українець Василь Ломаченко (17–3, 11 KO) та австралієць Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону в поєдинку стояли титули чемпіона світу за версіями IBF (вакантний) та IBO (другорядний пояс захищав Камбосос) у легкій вазі.

30-річний Джордж Камбосос мав у пасиві дві поразки від Девіна Хейні, після чого влітку 2023 року він повернувся на ринг із перемогою за очками над британцем Максі Хьюзом. 36-річний Василь Ломаченко аналогічно бився за абсолют із Девіном Хейні та також програв, причому бій був рівним. Потім Хейні вирішив перейти в іншу вагу, через що всі його пояси у легкій вазі стали вакантними.

В 11-му раунді Ломаченко влучно та потужно пробив. Камбосос присів на коліно, але згодом підвівся. І стався нокаут! Вилетів білий рушник з кута австралійця.

Це 18-та перемога Ломаченка на профі-рингу при 3 поразках. Василь завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.


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Ломаченко нокаутував Камбососа у 11-му раунді та став чемпіоном світу IBF
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